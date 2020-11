Giulinibrücke zweimal dicht

Ludwigshafen.Die Sanierung der Giulinibrücke schreitet voran. Für das Anpressen der Hilfsstützen an der 240 Meter langen Brücke, die 1969 gebaut wurde, muss nun an zwei Wochenenden die B 44 in diesem Bereich voll gesperrt werden. Darüber informierte die Stadt bei der Sitzung des Rheingönheimer Ortsbeirats. Die Sperrungen erfolgen von Freitag, 13. November, 21 Uhr, bis Samstag, 14. November, 6 Uhr, sowie eine Woche später vom 20. November, 21 Uhr, bis 21. November, 6 Uhr. Entsprechende Umleitungsstrecken sind eingerichtet.

Die Sanierung der Giulinibrücke läuft seit Ende August, die Arbeiten kosten rund eine Million Euro.

