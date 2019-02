Glanzvolle Auftritte

Die jungen Tänzerinnen begeisterten die Zuschauer. © Keiper

Ludwigshafen.Es sollten fünf Stunden werden, die die Festhalle Oggersheim zu einem Hexenkessel karnevalistischer Unterhaltungskunst verwandeln. Als weit nach Mitternacht ein Luftschlangen-Vorhang die Bühne endgültig den Narren zum Tanz übergibt, haben Dutzende von Künstlern den Karnevalverein Hans Warsch längst hochleben lassen. Schon zu Anfang der Närrischen Sitzung zeigt sich Präsident Karlheinz Roth-Elsenbast stolz, platzt die Festhalle doch aus allen Nähten. „400 Leud und hinne stehe se noch, hier geht kä Mäusche mehr rei“, wie er dem „MM“ stolz verkündet, um sogleich einem ersten Höhepunkt beizuwohnen. Denn mögen die Kostüme der Mini-Garde noch so niedlich daherkommen: Die Truppe präsentiert in bunter Robe und flinkem Schritt, dass kleine Trolle nicht zu unterschätzen sind. Was sich auch von Nachwuchs-Tanzmariechen Carlotta Cannuscio sagen lässt.

Bissige Pointen

Doch auch an verbalen Höchstleistungen sollte es dem Abend nicht fehlen. Guido Klode alias „Lilli“ schwärmte vom Orangenduft der Cellulite, die adrette Cloriette hatte so manchen fatalen Haushaltstipp „mid de Bumbewasserzang“ im Gepäck. Zur klug gesetzten Dramaturgie zählen auf der einen Seite Marschtänze einer überragenden Prinzengarde, die die optische Tradition hochhalten, und auf der anderen Seite bissige Pointen wie die des „Klä Härtschd“ Oliver Betzer, der über Facebook und seine Freunde ebenso kritisch wie genial anmerkt: „Do muss mer immer uffbasse – selbschd de Jesus hat nur zwölfe ghabt, und do war schun än Arschloch debei!“

Ein erstes Mal stehen die Besucher auf den Tischen, als die „Dubbeglas-Brieder“ den altgedienten Bommerlunder einfach in „Eisgekühlten Grauburgunder“ umwidmen. Endgültig schießen Horst Sieghold und Peter Karg vom Duo „Babbel net“ den Vogel ab, als sie in bester freier Shakespeare-Übersetzung klarmachen: „Wein oder kein Wein – das ist keine Frage!“ Die folgenden Garden geben auf die Frage, was nach all dem noch kommen soll, eine eindrucksvolle Antwort. Die gemischte Garde belebt Amazons Dienst „Alexa“ in futuristisch-blau-silberner Robe und das Männerballett unternimmt einen wunderbaren Ausflug ins „Dschungelbuch“. mer

Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019