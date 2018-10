Glaube in Zeiten der Krise

Ludwigshafen.Das gesellschaftliche Klima ist in Zeiten der Globalisierungs-, Klima- und Demokratiekrise durch Desillusionierung geprägt. Die Veranstaltungsreihe „Utopien als Chance, Zukunft zu gestalten“, vom 18. Oktober bis zum 11. November in der Ludwigshafener Friedenskirche zu erleben, zeigt auf, wie wesentlich der Glaube an Ideale und der Mut, diese auch zu leben, für die Gesellschaft sind.

„Jeder Gesellschafts- und Wirtschaftsform liegt eine idealistisch geprägte Vision zugrunde, meistens derer, die sie entworfen haben. Das ist eine Utopie“, erklärt Pastorin Cornelia Zeißig bei der Pressekonferenz zum Programm: „Umgangssprachlich bezeichnet der Begriff ein unerreichbares Gesellschaftsziel. Die Veranstaltungsreihe steht unter dem Motto, dass gerade Zukunftsideale und Utopien Chancen bieten, die Gesellschaft mitzugestalten.“

Beispiele aus Umweltbewegung

Dass Utopien als sinnstiftend erlebt werden, wenn man sie lebt, thematisiert Christian Rabanus in seinem Vortrag „Was dürfen wir hoffen und was müssen wir tun“. Der Leiter einer Lebensbegleitungspraxis geht aber auch auf die Kehrseiten solcher Visionen ein. So würden etwa Zwangsdiktaturen durch propagierte Ideologien getragen.

Der Film „Zeit für Utopien“ des Regisseurs Kurt Langbein dokumentiert Paradebeispiele von Organisationen und Unternehmen innerhalb der großen sozialen Umweltbewegung. Bärbel Schäfer schafft durch Beispiele aus dem Raum Ludwigshafen, die sich gegen die Wegwerfgesellschaft und Profitmaximierung gebildet haben, lokalen Bezug.

Der Ökonom Michael Hauff richtet den Blick auf das globale Wirtschaftssystem und die Chancen des politischen Handelns. Sein Vortrag beantwortet die Frage: „Wie sollen wir wirtschaften?“. Mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen haben sich die Mitgliedsstaaten hohe Ziele gesetzt, die nur durch nachhaltiges Wirtschaften erreichbar seien.

Pastorin Zeißig hinterfragt im Gottesdienst mit Simon Dorner die Konsum- und Wachstumsgesellschaft. „Man ist in der Gesellschaft mehr, wenn man mehr hat. Für Dorner als Mitglied der Post-Wachstumsgesellschaft bedeutet ein gutes Leben etwas anderes“, sagt Zeißig. Arne Dembek erzählt von Erfahrungen aus den regionalen Migrantenkirchen. Mit Blick auf biblische Utopien versteht er die Kirche als einladende und diverse Einrichtung.

Der Gottesdienst der Rabbinerin Birgit Klein und des Pastors Stefan Meißner handelt wie auch Christian Schads Vortrag von Hoffnung und Auferstehung. Eine lebensweltliche Perspektive auf die Schätze des utopischen Denkens gibt der Gottesdienst von Christoph Picker und Klaus Kufeld. „Die Reihe soll zeigen, dass wir nicht in einer Sackgasse stecken, soll der resignierten Stimmung entgegenwirken“, so Zeißig. jug

