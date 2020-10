Gleis-Austausch kommt schneller voran

Ludwigshafen.„Auf der Baustelle arbeitet ein eingespieltes Team der beteiligten Unternehmen. Zudem wurden im Untergrund keine unliebsamen Überraschungen gefunden, für die ein Zeitpuffer einkalkuliert worden war“, nannte eine Sprecherin der Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) auf Nachfrage dieser Redaktion die Gründe für eine erfreuliche Entwicklung. Die Arbeiten für das derzeit größte Nahverkehrsprojekt in Ludwigshafen, den Ausbau der Straßenbahnlinie 10 in Friesenheim, kommen schneller voran als gedacht.

Haltestellen werden barrierefrei

Die ersten neuen Gleise in der Luitpoldstraße wurden bereits auf einer Länge von 150 Metern verlegt. Sie werden bis Mitte Dezember millimetergenau ausgerichtet. „Damit kann die Baustelle bereits ab Anfang November – und damit einige Wochen früher als vermutet – weiter in Richtung Kreuzstraße vorrücken“, so die RNV. In der gesamten Luitpoldstraße zwischen Hagelloch- und Kreuzstraße wird somit in den nächsten zehn Monaten gebuddelt.

Bei dem Großvorhaben in Alt-Friesenheim lässt die RNV als Projektleiter im Auftrag des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) und der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) auch neue Abwasserkanäle sowie Gas- und Wasserleitungen verlegen.

Seit Mitte Juli wird im Bereich der Kreuzung Hagelloch-/Carl-Bosch-Straße sowie in der Luitpoldstraße bis zur Einmündung der Friedrich-Profit-Straße gebaut. 2,50 Meter tief wurde die Erde ausgehoben, um den Abwasserkanal des WBL und die mehr als 100 Jahre alte Hauptwasserleitung der TWL auszutauschen. Parallel dazu erhielten Anwohner neue Hausanschlüsse für Wasser und Gas.

Die Grünanlage an der Hagellochstraße wird leicht verändert. Die Einmündung der Rückertstraße in die Luitpoldstraße wurde leicht verschoben – damit kann die neue Haltestelle einen geraden und barrierefreien Bahnsteig bekommen.

Wegen des Auftragens der Asphaltschicht werden die Helen-Keller- und die Rückertstraße (zwischen Herrenwald- und Luitpoldstraße) bis 23. Oktober voll gesperrt. Während der Gleisarbeiten in der Luitpoldstraße bleibt eine Fahrbahnseite frei, um Anwohnern und Kunden die Zufahrt zu ermöglichen.

Die gesamten Arbeiten für den Gleis- und Leitungsaustausch in Alt-Friesenheim (Kosten: 14 Millionen Euro) sollen bis Ende 2022 beendet sein. Ob der derzeitige Zeitvorsprung bis dahin bewahrt werden kann, ist derzeit nicht abzuschätzen. Denn drei weitere Bauabschnitte stehen noch aus. Der Baustellenbeauftragte Gerhard Wagner ist indes weiterhin unter Tel. 0160/99 47 32 5 erreichbar.

