Gleisaustausch in Frankenthaler Straße liegt im Zeitplan

Ludwigshafen.Viele Autofahrer warten darauf, dass mit der gesperrten Frankenthaler Straße bald wieder eine wichtige Durchgangsstraße befahrbar ist. „Die Arbeiten für den Austausch der Gleise liegen im Zeitplan“, sagte ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Donnerstag auf „MM“-Nachfrage. Bis zum 13. Oktober sollen die Schienen erneuert werden – im Bereich der Firma Engelsmann (Bild) und an der Lorientallee. Der Straßenbahnverkehr der Linien 4 und 9 bleibt in dieser Zeit zwischen Berliner Platz und Endstelle Oggersheim eingestellt und wird durch Busse ersetzt. Die Schnellbusse mit nur wenigen Haltestellen von Oggersheim in die Innenstadt würden gut angenommen, so die RNV. Die Arbeiten waren nötig, weil die Gleise die Verschleißgrenze erreicht hatten. ott

