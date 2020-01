„Glücksfall für die Stadt“

Ludwigshafen.Das Planungsbeschleunigungsgesetz des Bundes im Verkehrsbereich kann einen Schub für die Hochstraßen-Projekte bringen und zu einem Glücksfall für Ludwigshafen werden. Davon zeigt sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes überzeugt. Die Chancen stehen gut, dass der Gesetzentwurf auf die Hochstraßen angewendet werden könne, zeigt er sich am Donnerstag nach der Anhörung im Bundestag zuversichtlich. Kartes rechnet damit, dass der Bundestag das Gesetz zügig beschließt, und setzt darauf, dass es auch eine Mehrheit im Bundesrat findet. Allerdings verhehlt der Abgeordnete nicht, dass es in der Länderkammer sehr kritische Äußerungen gebe. Nach deren Auffassung entfallen bei einem vollständigen Abriss eines Bauwerks die Genehmigung und deren Bestandsschutz. Der Bundestag wird voraussichtlich am 30. oder 31. Januar endgültig darüber abstimmen, die Länderkammer Mitte Februar.

Immense Verbesserung

Für den Neubau der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd würde das Gesetz eine enorme Erleichterung bedeuten, auf die alle Fraktionen warten. Bei einem normalen Planfeststellungsverfahren wäre das Ersatzbauwerk vermutlich erst in zehn bis zwölf Jahren fertig, bei einer Beschleunigung aber bereits in fünf Jahren, verdeutlicht der Leiter des Tiefbauamtes, Björn Berlenbach, den gravierenden Unterschied. ott

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020