Görtz und Tchibo geben Filialen auf

Ludwigshafen.Die Serie der Geschäftsschließungen in der Rhein-Galerie geht weiter. Nach den Schuhläden Roland und Street Shoes sowie den Modegeschäften Review und Jeans Fritz verlassen auch Tchibo und Bäcker Görtz das vor zehn Jahren eröffnete Einkaufszentrum – aus wirtschaftlichen Erwägungen, wie beide Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion am Montag erklärten.

„Die unzureichende Frequenz“ der Rhein-Galerie ist laut Geschäftsführer Peter Görtz ein wichtiger Grund für die Aufgabe der Bäckerei-Filiale, die letztmals am Samstag, 12. September, öffnet. Hinzu kommen die „aus unserer Sicht zu hohen Miet- und Nebenkosten“.

Zur Erinnerung: Bei der Eröffnung der Rhein-Galerie waren die ECE-Verantwortlichen von einer durchschnittlichen Frequenz von täglich 25 000 Besuchern ausgegangen, in den vergangenen Jahren waren es indes rund 15 000. Und dieses Niveau sei nach der Corona- Zwangspause nicht immer erreicht worden, hatte im August der damalige Center-Manager Christoph Keimes erklärt.

Görtz will indes weiter in der Innenstadt präsent bleiben und kündigte zwei neue Filialen an. „Wir eröffnen im Oktober einen Standort am Berliner Platz und Mitte 2021 in der Bismarckstraße“, sagte der Geschäftsführer des Ludwigshafener Unternehmens. Bis vor kurzem hatte Görtz noch drei Filialen in den ECE-Centern betrieben, davon zwei im Rathaus-Center und eine in der Rhein-Galerie. Künftig sind es zwei in der Innenstadt.

Am Samstag wird auch der letzte Verkaufstag der Tchibo-Filiale in der Rhein-Galerie sein. „Wir bedauern es sehr, dass wir nach so vielen Jahren den Standort aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben müssen“, sagte ein Sprecher. Konkrete Pläne für einen anderen Standort in der Ludwigshafener Innenstadt hat das Kaffee-Unternehmen nicht.

Bereits im Frühjahr hatten sechs weitere Geschäfte in der Rhein-Galerie wie etwa Camp David ihre Schließung angekündigt. Als neuer Ankermieter wird der Saturn-Markt Ende Oktober einziehen, im Frühjahr soll Drogerie Müller folgen. Die Centerleitung bezeichnete die Geschäftsschließungen als normalen Vorgang einer Umstrukturierung nach zehn Jahren.

