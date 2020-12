Götz Alsmann live aus Ludwigshafen

Der Sänger, Pianist und Entertainer Götz Alsmann stellt seine neue CD „L.I.E.B.E.“ am Freitag, 11. Dezember, um 19 Uhr bei einem Online-Konzert via Internet aus dem Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus vor. Der Livestream ist kostenlos. Das hat die BASF am Mittwoch mitgeteilt. Das Konzert wird übertragen unter: www.basf-kultur.screen-viewer.de. Das Programm des Auftritts beinhaltet demnach Lieder unter anderem von Bert Kaempfert, Ilse Werner, Johannes Heesters, Zarah Leander, Udo Jürgens und Caterina Valente. Wie die BASF weiter mitteilte, hat Alsmann extra für dieses Konzert, das natürlich eigentlich vor Publikum vorgesehen war, ein Weihnachtslied geplant. gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 10.12.2020