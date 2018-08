Goldschmuckerbeutet

Anzeige

Ludwigshafen.Zwei Einbrüche im Hemshof und in Friesenheim beschäftigen derzeit die Polizei in Ludwigshafen. Wie die Beamten gestern mitteilten, verschafften sich Unbekannte bereits am Dienstagvormittag zwischen 10.30 und 12 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Dessauer Straße. Sie gelangten durch die unverschlossene Eingangstür in ein Appartement im Erdgeschoss und entwendeten dort Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht ermittelt. In der Zeit zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, drangen Kriminelle in ein Fitnessstudio in der Geibelstraße ein. Aus den Räumen wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich gestohlen. Anschließend entkamen die Täter unerkannt.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0621/963-27 73 oder per E-Mail an kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. jei