Gospel trifft auf die Welt des Musicals

Ludwigshafen.Gleich zwei fulminante Chor-Konzerte erlebten rund 700 Besucher in der zweimal ausverkauften Paul-Gerhardt-Kirche in Rheingönheim. Begeisterungsstürme und Zugaberufe erfüllten das Kirchenschiff, als das Ensemble Heaven´s Gate den Gospel- und Musical-Stücken den richtigen Groove verpasste. Dem neuen, 22-jährigen Chorleiter Luca Rodrigues gelang es, ein beeindruckendes Klangerlebnis mit den 27 Sängerinnen und 14 Sängern in die Kirche zu zaubern.

Unterstützt wurden sie von André Haaf am Piano und Moritz Fressenmayr am Cajon. Sänger Andreas Mang begleitete mit seiner Bassgitarre einige Stücke. Mit Gospelsongs wie „You´re King“, „My Promise“ und „Glory be to God on high“ brachte der Chor das Publikum in Stimmung, eifrig wurde mitgeklatscht. Viel Beifall ernteten Angelika Ritthaler und Claudia Körber für ihre Soli bei „King Jesus is a listening“. Die Gesangseinlagen von Martina Gittel mit ihrer charakteristischen Stimme in „High and Mighty“ ernteten tosenden Beifall. In der Pause bewirtete das Presbyterium im Gemeindehaus die Gäste.

Das Ensemble präsentierte danach stimmlich und rhythmisch anspruchsvolle Musical-Stücke. Zu hören waren unter anderem Titel wie „Be our guest“ aus dem Musical „Die Schöne und Biest“ von Alan Menken und „Tonight“ aus der „West Side Story“ von Leonhard Bernstein. Die Medleys von „Grease“ und „The Lion King“ rissen die Besucher mit. Dazu gab es nicht nur szenische Theatereinlagen. Mit Hände und Füßen sorgten die Sänger für ein musikalisches Klangerlebnis, wie wenn Vögel wegfliegen, Tiere an einen Wasserlauf rennen oder Grillen zirpsen. Zum Abschluss begeisterte nochmals Martina Gittel in „The Message is Love“. Das Publikum dankte mit Zugaberufen und lang anhaltendem Applaus für das zweieinhalbstündige Konzert.

Die Gäste waren begeistert. „Das Konzert war ganz große Klasse. Es ist ein schöner Anfang für die besinnliche Vorweihnachtszeit“, meinte Rita Leiter (84) aus Frankenthal. „Die Darbietungen waren sehr gut. Ich war schon bei allen Konzerten dabei“, freute sich Jutta Püschner (49) aus Ludwigshafen. „Besonders gut haben uns die Stücke im zweiten Teil gefallen. Es war eine sehr lebendige Mischung“, meinten Bernd (79) und Claudia (65) Hintze aus Altrip. Auch die Sänger waren begeistert. „Wir haben aus beruflichen Gründen zehn Jahre pausiert und sind seit August wieder voll dabei. Das Singen in diesem Chor macht Spaß und hält uns fit“, erzählten Ehepaar Lothar (64) und Birgit (59) Bisson. jom

