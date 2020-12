Gottesdienstevorverlegt

Ludwigshafen.Die nächtliche Ausgangssperre gilt in Ludwigshafen auch an Heiligabend. Deshalb werden die protestantischen Kirchengemeinden einige Gottesdienste auf eine frühere Uhrzeit vorverlegen oder streichen, erklärte Dekanin Barbara Kohlstruck am Mittwoch auf Nachfrage dieser Redaktion. Der für 21.30 Uhr geplante Gottesdienst auf dem Lutherplatz entfällt ersatzlos. Dort sollte ein Hirtenfeuer entzündet werden und eine Bläsergruppe für den musikalischen Rahmen sorgen. „Diesen Gottesdienst können wir nicht vorverlegen, weil wir an einer anderen Aktion, der Essenausgabe an Bedürftige im Hemshof, festhalten wollen“, sagte Kohlstruck. Durch den harten Lockdown, der ab Mittwoch gilt, können aber grundsätzlich weiterhin Gottesdienste in Ludwigshafen stattfinden. Auf den Gemeindegesang muss aber verzichtet werden. ott

