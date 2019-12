Gräber auf grüner Wiese

Ludwigshafen.Eine klassische Beerdigung mit Sarg oder Urne sind immer weniger gefragt – alternative Formen hingegen verstärkt gewünscht. Deshalb bietet die Verwaltung in Rheingönheim ein naturnahes Bestattungsfeld auf einer Wiese an – stadtweit ist es die zweite derartige Fläche nach Oggersheim. Der evangelische Pfarrer Alexander Ebel und der katholische Pastoralreferent Clemens Fiebig weihten am Dienstag das neue Feld auf dem Friedhof ein.

Auf dem 1100 Quadratmeter großen Gelände sind ab Januar Urnenbestattungen am Baum oder in dafür vorgesehenen Rasenbereichen sowie Sargbestattungen im Rasen möglich. In einer Grabstelle können zwei Särge oder ein Sarg und eine Urne bestattet werden. Kleine Bodenplatten weisen auf die Namen der Verstorbenen hin.

Die Verwaltung plant vorerst, zehn Grabstellen für Sargbestattungen und 200 Urnengrabplätze in Rheingönheim einzurichten. In dem naturnahen Bestattungsfeld werden nur sogenannte pflegefreie Grabstätten eingerichtet. Dies bedeutet, dass der städtische Friedhofbetrieb die Pflegeleistungen für die Wahlgräber erbringt.

Das Nutzungsrecht läuft über 25 Jahre und kann verlängert werden. Die Kosten für eine Urnengrabstätte betragen 1631 Euro. Ein Erdgrab kostet 2830 Euro. Entlang der gepflasterten Wege und in den Bestattungsflächen ist Rasen angesät, die restliche Fläche wird als Blumenwiese angelegt, die zweimal im Jahr gemäht wird.

Bei den Bäumen handelt es sich um einen Rotahorn und sieben Silberlinden. Hinzu kommt eine vorhandene Eiche mit vorerst 13 Grabstellen. Bei Bedarf kann die Verwaltung das Bestattungsfeld in zwei Bauabschnitten auf insgesamt 3 500 Quadratmeter ergänzen. ott

