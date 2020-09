Graffiti an Sparkassen-Fassade

Ludwigshafen.An einer Wand des Sparkassengebäudes gegenüber der Rhein-Galerie ist seit Freitag ein 18 mal 14 Meter großes Graffiti zu sehen. Geschaffen von drei griechischen Künstlern, die alle hauptberuflich als Grafiker arbeiten. Ihren Berufen entsprechend haben sie einen abstrakten Schriftzug in minimalistischem Schwarz-Weiß geschaffen. Was steht dort? Sehen Sie sich das Foto genau an – am Schluss des Artikels verraten wir es. Tipp: Zwei englische Wörter, die mit der Sparkasse und der Gebäudeform zu tun haben.

Der 53-jährige Paris Koutsikos ist als Parisko sowohl als Grafiker als auch in der Graffiti-Szene bekannt, Werke von ihm sind unter anderem in Berlin, Köln und München zu sehen. Astrid Ihle, Kuratorin des Hack-Museums, erklärt: „Wir kennen seine Arbeiten seit Jahren, sie sind in vielen Büchern über Street Art abgebildet. Der typographische Ansatz erschien uns passend, seine Werke sind nicht gestisch, bunt und figurativ wie sonst oft üblich.“ Der Athener wollte das Werk mit den rund 20 Jahre jüngeren Greg Papagrigoriou und Chris Tzaferos (Blaqk) fertigstellen.

Entwürfe am PC und auf Papier

Entwürfe haben sie, erklärt Parisko, am Computer anhand eines Fotos der Wand sowie auf Papier gemacht. Es entstand eine Vorlage, die bei der fünf Tage dauernden Malaktion leicht verändert wurde. Dabei teilten die drei die Wand mit Klebebändern in kleine Rechtecke auf, um die Formen vom Hubsteiger in der richtigen Größe aufzutragen.

Dessen Miete sei der größte Ausgabenposten bei dem knapp 10 000 Euro kostenden Projekt gewesen, erklärt René Zechlin. Direktor des Hack-Museums. Das Graffiti entstand im Rahmen des Projekts Muralu. Die Bezeichnung setzt sich aus dem englischen Wort „Mural“ (übersetzt: Wandgemälde) und „LU“ für Ludwigshafen zusammen. Neben regionalen und nationalen Street-Art-Künstlern werden internationale Szenegrößen eingeladen, Wandflächen zu gestalten. Das Ziel von Muralu sei es, damit positive identitätsstiftende Bilder zu haben.

Das erste Graffiti im Rahmen von Muralu gestaltete Augustine Kofie aus Los Angeles 2018 am Luitpoldhafen. In den kommenden Monaten sind weitere Werke von Künstlern wie Tika, Anja Roth, Limow, Jens Richter und Dome in Planung. Die in Berlin lebende Tika wird voraussichtlich im Oktober an der Schillerschule Mundenheim eine Wand verschönern. René Zechlin: „Wir wollen keine negativen Bürgerreaktionen.“

Geplant sei im nächsten Jahr eine große Ausstellung zur Bedeutung der Straße in der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ganze Projekt sei „ein Weg für das Museum, sich nach außen zu öffnen und Kunst in die Stadt zu bringen, die jeder sieht“. Zechlin betont, dass für jede Wand Künstler gesucht werden, deren Stil zur umgebenden Architektur passt, was bei der Sparkassen-Niederlassung der Fall sei: „Hier sind die Glasfassaden in gewisser Weise integriert.“ Die drei Griechen hätten auch spontan eine Wand im Ebertpark bemalt. Dort sollen am Samstag beim Freiwilligentag weitere Graffiti-Künstler Flächen gestalten. Laut Zechlin wird dort eine Street-Art-Galerie entstehen.

Zurück zum Bild an der Sparkassen-Wand: Vorstandschef Thomas Traue sprach von einem beeindruckenden Ergebnis und tollem Kunstwerk. Wie eingangs erwähnt stehen zwei Wörter an der Gebäudewand. Haben Sie, liebe Leser, diese herausgefunden? Falls nicht: Dort steht stark verfremdet „Money Box“.

