Graffiti-Galerie soll Ludwigshafener Hauptbahnhof aufwerten

Ludwigshafen.Ludwigshafen. Die größte Unterführung im Ludwigshafener Hauptbahnhof hat sich in den vergangenen Wochen in eine Graffiti-Galerie verwandelt. Seit 8. September hat das Künstler-Kollektiv „Buntic Media“ dort großflächige Bilder auf die Wände gesprüht. „Meeting of Styles“ heißt das Gesamtkunstwerk, das ein erster Schritt zur Aufwertung des vielerorts als Schandfleck verschrienen Hauptbahnhofs

...