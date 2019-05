Graffiti statt Schmierereien

Ludwigshafen.Triste, verschmutzte Wände in den Unterführungen sorgen oft für ein Unbehagen bei den Passanten. Durch Graffiti könnten Betonflächen ansehnlicher werden – dieses Ziel hegt die Stadtverwaltung schon seit längerem. Nun ist ein erstes Vorhaben in Sicht: Der Tunnel in der Bad-Aussee-Straße zur BASF kann voraussichtlich als Pilotprojekt für Graffiti-Künstler genutzt werden. Die Fraktionen im

...