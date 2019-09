„Gremium muss mehr Impulse geben“

Ludwigshafen.Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) dankte dem Beirat für Migration und Integration bei der letzten Sitzung vor der Neuwahl am 27. Oktober für die Tätigkeit in den vergangenen fünf Jahren. „Er ist ein Sprachrohr für alle, die kommunalpolitisch tätig werden wollen, aber kein allgemeines Wahlrecht haben. In Ludwigshafen leben über 150 Nationalitäten, daher ist es wichtig, dass es ihn gibt“, sagte Steeg.

Von der Landesregierung war Miguel Vicente, Beauftragter für Migration und Integration, gekommen. „Gibt es einen Unterschied zwischen dem Migrationsbeirat in den 1990er-Jahren und heute? Auf jeden Fall. Früher waren es weniger Herkunftsländer, aus denen die Menschen kamen, heute ist diese Zahl höher. Inzwischen gibt es Personen, die in dritter oder vierter Generation in Deutschland sind, und die neu Zugewanderten, etwa Geflüchtete.“ Ludwigshafen habe einen hohen Anteil an Stadträten mit Migrationshintergrund, lobte Vicente. Da die Wahlbeteiligung 2014 zum Migrationsbeirat sehr niedrig war, wurde von der Lernwerkstatt „medien+bildung.com“ eine Facebook-Seite mit dem Titel „Unsere Wahl“ erstellt. „Über diesen Weg erreicht man die Wähler direkt und niederschwellig, die Inhalte können angeklickt werden“, sagte Projektleiterin Julia Kleiner. Am Ende der Sitzung kündigte der Vorsitzende des Beirats, Cem Cantekin, an, dass er nicht mehr kandidiere. Er dankte den Mitgliedern für die Zusammenarbeit, merkte aber auch an, dass es in der Vergangenheit häufig versäumt wurde, miteinander zu diskutieren. „Der Beirat muss weiter bestehen und mehr Impulse nach oben geben. Politik wird an der Basis gemacht. Auch mit Themen wie Klimaschutz sollte sich der Beirat befassen.“

Am Sonntag, 29. September, findet von 13 Uhr bis 17.30 Uhr das jährliche Weltfest im gläsernen Foyer des Pfalzbaus statt – mit Liedern, Tänzen und Musik aus verschiedenen Ländern. kge

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019