Große Grundstücke sollen bebaut werden

Ludwigshafen.Neue Gebäude auf großen Gartengrundstücken: Bei der Sitzung des Gartenstadter Ortsbeirats erläuterte Ulrike Mirwald von der Stadt den Bebauungsplan Ebereschenweg/Schlehengang. Auf den Flächen könnten mehrere Häuser entstehen, wobei die Mindestgrundstücksgröße pro Wohneinheit 275 Quadratmeter betragen soll.

Die Doppelhaushälften und freistehenden Häuser sollen ausreichenden Abstand zur Bebauung in erster Reihe einhalten. Wichtig ist laut Mirwald, den Charakter der Gartenstadt zu bewahren, weswegen es keine Flachdächer geben wird.

Eine Grunderneuerung erhält die Schreberstraße zwischen Kallstadter Straße und Niederfeldstraße. Dort sei die Verkehrsfläche „am Ende ihrer Nutzungsdauer“ angekommen, berichtete Waldemar Dyck vom städtischen Tiefbauamt. Ab Sommer 2020 werden Fahrbahnen, Gehwege und Straßenentwässerung erneuert und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Fünf bis sechs Monate Bauzeit und Kosten von 875 000 Euro sind veranschlagt. Im verkehrsberuhigten Bereich sollen so viele Stellplätze wie möglich erhalten bleiben – ein wichtiges Anliegen des Ortsbeirats.

Ein Ärgernis aus Sicht der Verwaltung stellen die Auffahrthilfen dar, die manche Anwohner am Bürgersteig angebracht haben. Die Stadt hat Betroffene bereits angeschrieben. Da es Fälle gibt, in denen Fahrzeuge bei der Ausfahrt auf dem Boden aufsetzen und die Verhältnisse räumlich beengt sind, wird die Angelegenheit noch einmal geprüft – ebenso wie eine Optimierung der Nachtbuslinie 94. Ältere Mitbürger klagen über eine schlechte Anbindung der Karlsbader Straße.

Der Wochenmarkt in der Gartenstadt werde zunehmend weniger besucht, was an der Konkurrenz durch Großbäckerei und Einkaufszentrum liege. Dies geht aus einer Antwort der Stadt auf eine CDU-Anfrage hervor. Wenngleich die Marketing-Gesellschaft Lukom zugesagt habe, Anreize für den Wochenmarkt zu schaffen, gehe es laut Marktmeister Friedrich Bauer in erster Linie darum, das Angebot des Marktes in der Gartenstadt aufrechtzuerhalten.

Dem Wunsch der FWG-Ortsbeiratsfraktion nach Freiflächen für die Graffiti-Neugestaltung steht die Stadtverwaltung aufgeschlossen gegenüber. Vorschläge werden erbeten. Nicht erwünscht sind derartige Freiräume im Ernst-Reuter-Park. Gabriele Bindert vom Grünconsulting verweist auf die dort zahlreich vorhandenen Denkmäler. dtim

