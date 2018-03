„Große Plätze eine Herausforderung“

Anzeige

Ludwigshafen.„Blinde werden im Nahverkehr kostenfrei befördert, inklusive Begleitperson oder -hund. Ein Leitsystem aus strukturierten Platten im Boden sorgt dafür, dass man sich anhand des Taststocks orientieren kann“: Auf der Sitzung des Beirats für Menschen mit Behinderung hat der neue Vorsitzende Markus Trescher die Vorsitzende des Frankenthaler Behindertenbeirats Kerstin Sauer eingeladen, die zum Thema „Blinde Menschen im ÖPNV“ informierte.

Ein Problem trete auf, wenn die strukturierten Platten zum Beispiel zugeschneit seien, deutete Dauer auf Schwierigkeiten hin. Außerdem gibt es an Straßenbahn- und Bushaltestellen, an denen mehrere Linien fahren, keine elektronische Ansage, welche Linie gerade eintrifft“, sagte Sauer und gewährte damit einen Eindruck, wie blinde Menschen sich im Alltag zurechtfinden müssen. Wichtige Punkte sollten für Blinde durchgängig markiert sein, zum Beispiel die Stellen, an denen ein Fahrzeug anhält oder die Übergänge von einem Verkehrsmittel zum anderen. Große Plätze sind für Blinde eine besondere Herausforderung, da es schwierig ist, ohne Anhaltspunkt auf dem Bahnhofsvorplatz den Eingang zum Bahnhof zu finden. „Mobilität ist für Blinde besonders wichtig, da sie Einrichtungen besuchen, die oft von ihrem Wohnort etwas weiter entfern liegen“, so Sauer.

Der Behindertenbeauftragte Hans-Joachim Weinmann gab einen Sachstandsbericht darüber ab, wie weit fortgeschritten der Stadtplan für Barrierefreiheit inzwischen ist. „So viel wie möglich soll in den Plan mit hinein, sodass er möglichst dicht wird: Arztpraxen, Kinos, Pfalzbau, das Hack-Museum, aber auch kleinere Theater und Veranstaltungsorte. Bis alle Fakten zusammengetragen sind, werden wir das Jahr 2018 noch brauchen“, sagte Weinmann.