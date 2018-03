Anzeige

Ludwigshafen.Ein möglicherweise bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in Ludwigshafen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Spezialkräfte durchsuchten ein Schulzentrum im Stadtteil Mundenheim dem Jungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine 34-jährige Zeugin hatte kurz vor Unterrichtsbeginn, wenige Minuten nach 7.30 Uhr, gemeldet, dass ein 14-Jähriger mit einer Pistole über die Straße gelaufen sei.

Die Polizei riegelte daraufhin die Straße am Schulzentrum ab. Beamte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen sicherten die Eingänge der Karolina-Burger-Realschule und des Heinrich-Böll-Gymnasiums, während Kollegen zunächst Bereiche wie Flure, Toiletten und Keller, danach Klassenzimmer für Klassenzimmer durchsuchten. Die Schulen wurden während des Einsatzes nicht geräumt, die Schüler blieben in den Unterrichtsräumen und Turnhallen. Zunächst gab es aber keinen Hinweis auf eine konkrete Bedrohung: "Die Gefahrenlage hat sich bisher nicht bestätigt", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei dann über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: "Am #Schulzentrum #Mundenheim konnten wir keine Gefahrenlage feststellen."

An dem Polizeieinsatz waren rund 200 Beamte beteiligt. "In Ludwigshafen sind jetzt natürlich überall Kräfte unterwegs und schauen nach dem jungen Mann", sagte die Polizeisprecherin am Mittag. Bislang gebe es aber nur den Hinweis auf den Jugendlichen. "Wir haben den bisher nicht gesehen."