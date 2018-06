Großeinsatz offenbar von Fußballfans verursacht

Anzeige

Ludwigshafen. Offenbar haben ein oder mehrere Fußballfans den Großeinsatz der Polizei in der Schützenstraße in Ludwigshafen-Süd verursacht. Das teilten die Beamten auf Anfrage mit. Nach Angaben eines Sprechers hatten mehrere Anwohner laute Knallgeräusche gemeldet – schwer bewaffnete Beamte waren mit mehreren Streifenwagen und in voller Montur angerückt. Gegen 19.45 Uhr wurde der Einsatz jedoch ohne Ergebnis beendet. Mehrere Häuser in dem Bereich seien von der Polizei durchsucht worden, jedoch konnten die Beamten nichts finden.

Wie der Sprecher mitteilte, gingen die Beamten am Abend davon aus, dass die Knallgeräusche von einem oder mehreren Fußballfans verursacht wurden. Zur fraglichen Zeit fand das Spiel Senegal gegen Polen bei der Weltmeisterschaft in Russland statt.