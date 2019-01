Großer Einsatz für Flüchtlinge und Integration

Ludwigshafen.Ein solch breites Engagement ist selten: Sie betreute Asylbewerber, übernahm Patenschaften für Familien, gab türkischen Frauen Deutschunterricht für und engagierte sich ehrenamtlich beim Diakonischen Werk. Für ihre Flüchtlings- und Integrationsarbeit wurde Christel Aderhold mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) überreichte der 75-Jährigen, die selbst aus einer Flüchtlingsfamilie stammt, in Mainz die Auszeichnung und dankte ihr für ein „herausragendes Engagement“.

„Menschlichkeit, Nächstenliebe und Anstand sind für mich wichtige Werte“, erläuterte die 75-Jährige im „MM“-Gespräch ihre Motivation. Anpacken statt meckern lautet ihr Motto seit Jahrzehnten. Daher gründete sie vor acht Jahren zusammen mit Marianne Speck die Bürgerinitiative „Respekt: Menschen!“

Als 2015 wieder eine Asyl-Containerunterkunft an der Mannheimer Straße eingerichtet wurde, meldete sich Aderhold bei der Verwaltung, um mit anderen zusammen Flüchtlinge zu betreuen. Dabei wurden so manche Probleme gelöst und Konflikte entschärft.

„Dem Engagement von Christel Aderhold ist es zu verdanken, dass sich das Zusammenleben in den Sammelunterkünften in Oggersheim aus polizeilicher Sicht besser gestaltete als an anderen vergleichbaren Orten“, stellte Spiegel die Verdienste der 75-Jährigen heraus.

Aus der Betreuungsgruppe für die Mannheimer Straße bildete sich der Arbeitskreis Oggersheim, in dem die ehemalige Realschullehrerin ebenso tatkräftig half wie im Café Asyl in Mundenheim. Auch dort war die Frau mit den hellwachen Augen eine vielgefragte Ratgeberin.

Schüler-Theatergruppen geleitet

Aderhold kümmerte sich auch um Einzelschicksale. Im Fall eines brandverletzten syrischen Jungen schaltete sie die damalige Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Maria Böhmer (CDU) ein. Dank ihrer Hartnäckigkeit konnte der verletzte Bub wieder mit seiner Familie zusammengeführt werden.

Ausdauer und großes Engagement bewies Aderhold bereits als Lehrerin an der Kopernikus-Realschule. Sie gründete eine Theater-AG, regte Jugendliche zum Schreiben von Erzählungen an, die sie („Zu schade zum Abheften“) als Buch heraus brachte und drehte mit ihnen ein Video. Jahrelang leitete sie eine Kinder- und Jugendtheatergruppe im damaligen Haus der Jugend. Vor wenigen Jahren initiierte sie das Projekt „Ein Teller mehr“. Dabei werden benachteiligte Schüler nachmittags in Familien aufgenommen – für ein gemeinsames Mittagessen und Hausaufgabenhilfe.

Auch wenn sich die 75-Jährige altersbedingt aus der Flüchtlingsarbeit etwas zurückgezogen hat, verfolgt sie ein neues gemeinsames Projekt. Sie animierte eine türkische Freundin dazu, ihre Flüchtlingserlebnisse aufzuschreiben. Dabei kann Aderhold eigene Eindrücke beisteuern. Ihre Familie, dessen Vater eine lange Zuchthausstrafe drohte, hatte 1952 unter dramatischen Umständen die DDR verlassen.

