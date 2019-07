Großer Rat dankt für Unterstützung

Der Vorstand des Großen Rats vor dem Europa-Hotel. © Großer Rat

Ludwigshafen.Anlässlich des anstehenden Besitzerwechsels beim Europa-Hotel dankt der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine der langjährigen Eigentümerfamilie Benke für die Gastfreundschaft. „Wir bedanken uns von Herzen bei Familie Benke und dem ganzen Team vom Europa-Hotel für die jahrzehntelange, großzügige Unterstützung“, so Präsident Christoph Heller. Das Haus am Ludwigsplatz sei immer erste Adresse für die Karnevalsvereine gewesen. „Wir werden sie vermissen und wünschen ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt“, so Heller. Gleichzeitig hoffe man auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Betreiber. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.07.2019