Großes Spektakel aus Akrobatik und Tanz

Ludwigshafen.Mit Akrobatik, Artistik, Turnen und Tanz haben die Akteure der 13. Ludwigshafener Sportschau die Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle begeistert. Einige der teilnehmenden Sportler hatten bereits Titel bei Deutschen Meisterschaften geholt, darunter Kunstturner aus der Showgruppe des TB Oppau. Die Gruppe verknüpfte in ihrer Kür – wie auch die die Showgruppe des TV Edigheim – verschiedene Turn- und Tanzelemente. Spektakulär: In der abgedunkelten Arena zeichneten sich nur die Silhouetten der Turner ab, die seitlich an ihren schwarzen Anzügen Leuchtkörper trugen.

Ganz oben in der deutschen Spitze angekommen ist auch die Showgruppe der rhythmischen Sportgymnastik des TB Oppau. Fünf Mädchen zeigten den Reifentanz, mit dem sie 2017 Silber und 2018 Bronze bei der Deutschen Meisterschaft holten. Darunter auch Hannah Vester, Deutsche Meisterin im Einzel. Sie soll aus dem Pool des Sportförderkreises gesponsert werden, der aus dem Erlös der Sportschau eingerichtet wird.

„Wir trainieren rund 20 Stunden die Woche“, erzählte die elfjährige Alicia, die neben Hannah Vester im Einzelwettkampf Deutsche Meisterin wurde. Sportgymnastik sei verwandt mit dem Ballett, erklärte sie: „Ballettstunden nehmen einige von uns auch. Es geht beim Tanz darum, genau auf die Musik zu hören und ihre Stimmung auszudrücken.“ „Der Sport bedeutet für uns, viel Disziplin aufzubringen, aber wir drücken uns auch darin aus“, sagte die zwölfjährige Mija. In den Herbstferien absolvierten die fünf Mädchen jeden Tag ein anstrengendes Programm im Trainingslager.

„Die Darbietungen der Sportler sprechen für die Qualität der Arbeit, die die Ludwigshafener Sportvereine leisten“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Auf die Frage von Moderator Markus Hoffmann nach eigenen sportlichen Aktivitäten verriet Steinruck, sie sei „begeisterte Zuschauerin“. Ihr Terminkalender lasse es nur noch sporadisch zu, dass sie ihre Joggingstrecke laufe. Als Sportdezernentin sehe sie sich dafür vielmehr in der Rolle der Fördererin. Die Stadt gebe im Rahmen ihrer Möglichkeiten Zuschüsse und arbeite dabei mit den regionalen Sportverbänden zusammen.

Neben den Ludwigshafener Vereinen bereicherten professionelle Artisten das Programm. Kontorsionistin Anastasia Mazur stand während ihres Showtanzes komplett auf Händen, ebenso beim gemeinsamen Auftritt mit Mitveranstalter Artem Ghazaryan. Ein Kraftakt, der dennoch den Eindruck von Schwerelosigkeit vermittelte. Dazu trug auch das zwei Meter tiefe Aquarium bei, in dem beide Artisten abtauchten und auf dessen Rand sie beeindruckende Bewegungen zeigten.

Beeindruckte Besucher

Schwerelos wirkten auch die Sportler vom Schweizer Turnverein Ziefen, die an den Ringen ein atemberaubendes Spektakel darboten. Akrobatische Comedy, herrlich überzeichnet, zeigte Ghazaryan in der Rolle eines kauzigen Professors mit seinem „Crash-Dummy“.

„Meine Enkelin ist in der Showgruppe des TV Edigheim“, erzählte Besucherin Sigrid Moser: „Sie wird mit ihren sechs Jahren stark vom Trainer gefördert“, freute sie sich. Ein Gast aus Frankenthal zeigte sich „beeindruckt, dass so viele junge Menschen engagiert in den Vereinen der Region trainieren.“ Sportler und Trainer investierten sehe viel Zeit – „und das alles im Ehrenamt“.

