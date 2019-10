Großübung im Bahntunnel

Ludwigshafen.Um 9.40 Uhr geht bei der Leitstelle der Deutschen Bahn ein Notruf ein: Brand einer voll besetzten S-Bahn im BASF-Tunnel, Tote und Verletzte, Passagiere im Waggon eingeschlossen. Sofort wird der Notruf zur Feuerwehrzentrale weitergeleitet und die Alarmierung gestartet. Die Einsatzkette läuft an. Was dramatisch klingt, ist glücklicherweise nur eine Übung am Sonntagmorgen gewesen.

„Das

...