Gründer schwimmen sich frei

Anzeige

Ludwigshafen.Binnen 54 Stunden von der ersten Idee zu einem fertigen Geschäftsmodell – klingt ambitioniert, ist aber machbar. Zumindest im richtigen Umfeld und mit professioneller Unterstützung, glaubt man den Machern des „Startup Weekend Rhein-Neckar“. Das fand jetzt zum fünften Mal statt und erstmals in den Räumen des ehemaligen Hallenbads Nord.

Wo einst Kleinkinder das Schwimmen lernten, ist jetzt das Gründungszentrum „Freischwimmer“ untergebracht. In Teams und unter Anleitung von Mentoren wurde dort fleißig an Konzepten gefeilt. So erlebten die rund 130 Teilnehmer die Schritte einer Unternehmensgründung quasi im Schnelldurchlauf. Die künftigen Unternehmer lernten alles Wichtige über Steuern, Businesspläne, Konzepte und Finanzierung. Die Teilnehmer hatten dabei ganz unterschiedliche Ideen im Gepäck.

Mitstreiter gesucht

Manchen waren auch schon weiter und hatten ganz eigene Erwartungen an die Startup-Veranstaltung: „Wir hoffen auf neuen Input, um unsere Strategie weiter auszubauen. Vielleicht finden wir aber auch neue Mitstreiter oder gar Mitarbeiter“, meinte Victoria Seibert (25). Zusammen mit dem Betriebswirt Jürgen Dorner (35) hat sie einen Onlineshop für hochwertigen orientalischen Tanzbedarf – „Mirabesque“ – gegründet. Im Mai soll daraus eine GmbH werden, die dann vielleicht auch Turn- und Cheerleader-Bekleidung anbietet. „So etwas im Internet zu kaufen war bisher extrem schwierig“, weiß die Existenzgründerin aus eigener Erfahrung. „Man hatte nur die Wahl zwischen maßgeschneidert und sauteuer oder Billigware aus China.“