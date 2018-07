Gründungsbüro berät zum Thema Selbstständigkeit

Anzeige

Studenten, Mitarbeiter und Wissenschaftler, die über eine Selbstständigkeit nachdenken, haben an der Hochschule neuerdings eine Anlaufstelle. Seit April gibt es dort ein Gründungsbüro, das in Zusammenarbeit mit der Hochschule Worms entstanden ist und durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert wird. Das Projekt „R(h)eine Gründersache“ ist auf viereinhalb Jahre angelegt. 830 000 Euro sind dafür bei der EU und beim rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium abrufbar.

Das Gründerzentrum berät Interessierte zu innovativen Projekten sowie Geschäftsideen und informiert über Finanzierungsmöglichkeiten und Fördermittel. „Wir richten unsere Forschung und Lehre in diese Richtung aus, um den Studenten eine Alternative zu einer Beschäftigung als Arbeitnehmer am Ende der akademischen Laufbahn zu bieten“, erklärt Hochschulpräsident Peter Mudra. Mit dem Projekt solle eine Gründungskultur an der Hochschule geschaffen werden.

Dafür verantwortlich ist der Leiter des Büros, Marc Reisner. „Zunächst einmal ist es wichtig, den Gründergeist in die Hochschule zu tragen“, betont er. „Die Studenten müssen wissen, dass Selbstständigkeit eine Option ist. Gerade nach dem Studium ist man in einem guten Alter dafür, da man meist noch nicht so viel Verantwortung hat“, so Reisner