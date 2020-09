Grüne-Aktion gegen Parkplätze

Ludwigshafen.Die Grünen weisen am Freitag, 18. September, mit einem sogenannten Park(ing)Day auf eine ungerechte Flächenverteilung in den Städten und eine Platzverschwendung durch Parkplätze hin, die in Parks verwandelt werden könnten. Bei der Aktion, die um 14 Uhr am Ludwigsplatz beginnt, gehe es darum, die Straßen zurückzuerobern.

Ein Parkplatz ist in der Regel zwölf Quadratmeter groß. Ein Auto steht dort im Durchschnitt mehr als 23 Stunden am Tag herum. „Wir wollen zeigen, wie weniger Platz für das Auto zu mehr Platz für Bürger und zu mehr Lebensqualität in der Stadt führen kann“, sagte Grünen-Sprecher Konstantin Fröhlich. ott

