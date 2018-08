Grüne: Es ist höchste Zeit

Ludwigshafen.Die Sanierung der ehemaligen Maudacher Deponie an der Frigenstraße duldet nach Ansicht der Grünen keinen weiteren Aufschub. „Die im Bauausschuss und Ortsbeirat genannten Messwerte sind erschreckend. Es ist höchste Zeit, das belastete Grundwasser am Vordringen Richtung Maudacher Bruch zu hindern“, sagt Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. Es gehe nicht nur um das Pflanzenschutzmittel Mecoprop. Zudem fließen die Schadstoffe nicht nur über einen Grundwasserleiter Richtung Bruch. „Das Ausmaß der Belastung ist weit größer als bisher öffentlich bekannt“, erklärt Ortsbeiratsmitglied Michael Kessler. Daumann kritisierte, dass die Sanierungskosten auf das Mehrfache gestiegen seien, die BASF als eigentlicher Verursacher aber nur 50 Prozent der Aufwendungen übernehme. Die Grünen wollen in der nächsten Sitzung des Werkausschusses erfahren, warum die Bauschuttdeponie der Stadt nun in die Sanierung einbezogen werde. ott

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018