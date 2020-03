Grüne fordern Aufklärung

Ludwigshafen.Nach dem Chlorgas-Austritt aus einer BASF-Anlage fordert der Ludwigshafener Grünen-Landtagsabgeordnete Bernhard Braun genauere Informationen in einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung. Beim Unfall am vergangenen Dienstag hatten zwei Beschäftigte einer externen Firma und ein BASF-Mitarbeiter das Gas eingeatmet. Ein Mitarbeiter der Fremdfirma kam ins Krankenhaus. „Ich wünsche den Mitarbeitern eine baldige und gute Genesung. Jeder dieser Vorfälle ist einer zu viel. In der BASF wird mit hochtoxischen und für Mensch und Umwelt gefährlichen Stoffen gearbeitet. Mir ist daher wichtig, dass wir genauere Informationen über Dauer und Menge des Chlorgasaustritts erhalten. Die BASF muss darlegen, wie sie solche oder ähnliche Vorfälle vermeiden möchte“, so Braun. Sichere Produktionsprozesse für Mensch und Umwelt müssten das Ziel sein. „Das kann auch den Ersatz von gewissen Produktionsmethoden bedeuten.“ ott

