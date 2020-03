Grüne: Fußläufige Versorgung nötig

Ludwigshafen.Nach der Schließung des Rathaus-Centers Ende 2021 sind viele Bewohner im Hemshof darauf angewiesen, ihren täglichen Bedarf auf kurzen Wegen zu besorgen. Darauf weisen die Grünen im Rat hin. „Die ohnehin nicht optimale Busanbindung der Märkte in der Industriestraße ist dafür kein Ersatz.“ Gleichwohl begrüßt die sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Rat, Gisela Witt, die Bemühungen der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft, Investoren für einen Supermarkt in Innenstadtlage zu gewinnen. Co-Fraktionsvorsitzende Monika Kleinschnitger sieht einen Bedarf auch für Bewohner des Viertels um die nördliche Bismarckstraße in Mitte. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 14.03.2020