Grüne halten Stadtstraße für denkbar

Ludwigshafen.Die Grünen-Fraktion begrüßt die Ankündigung der CDU, dass auf das massive Galeriebauwerk unter der maroden Hochstraße Süd verzichtet werden soll. „Die Einsicht der Union, dass das geplante Monster-Stützbauwerk zwischen Berliner Platz und Heinigstraße eine weitere gravierende Bausünde wäre, kommt spät, aber gerade noch rechtzeitig“, kommentierte Fraktionsvorsitzender Hans-Uwe Daumann. Eine ebenerdige Stadtstraße sei jetzt auch für den Süden der Innenstadt eine realistische Lösung. „Parkplatznot wäre nicht zu befürchten, das hat das Parkraumkonzept für Süd eindeutig belegt.“ Nach Ansicht Daumanns betreibt die CDU Wahlkampf auf Kosten der Verwaltung und des Noch-Koalitionspartners SPD. Das werfe ein schlechtes Licht auf alle Stadtratsentscheidungen, die bis zum Wahltermin am 26. Mai anstehen. „Die amtierende Stadtratskoalition ist in wichtigen Fragen nicht mehr arbeitsfähig, sagte Daumann.

Die FWG bezweifelt, dass die Bauverwaltung mit Dezernent Klaus Dillinger (CDU) an der Spitze in der Lage sei, die Großbauvorhaben umzusetzen. Bei den Hochstraßen Süd und Nord, am Berliner Platz und beim Rathaus gebe es jahrelange Hängepartien, die für die Bürger unverständlich seien. Die FWG fordert ein tragfähiges Gesamtkonzept für die Innenstadt.

FWG befürchtet „Super-GAU“

Sollten beide Hochstraßen gleichzeitig saniert werden, drohe der Verkehrskollaps in der Innenstadt und der Super-GAU in der Region. Die Freien Wähler schlagen daher vor, zu prüfen, ob nicht die ursprünglich geplante Verlängerung der B 9 vom Rheingönheimer Kreuz nach Mannheim mit einer behelfsmäßigen Stahlkonstruktion wie bei vielen Brücken gebaut werden könnte.

Die LKR begrüßt das Aus für das Galeriebauwerk, aber die Einsicht komme unnötig spät. Sie fordert den Baudezernenten auf, die Ingenieurwelt zu fragen, ob es die Kompetenz gebe, die die Sanierung der Hochstraße Süd im Betrieb unter Erhaltung der besonderen Konstruktion verspricht.

Die CDU hatte eine neue Lösung zur Sanierung der Hochstraße gefordert. Nach Angaben von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) beschloss der Stadtvorstand bereits im Oktober, dass Alternativplanungen geprüft werden. Über „belastbare Fakten“ zur Hochstraße will die Verwaltung am 28. Januar im Bauausschuss informieren. ott

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019