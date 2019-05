Grüne im Stadtteil Süd vorn

Starke Stimmengewinne erzielen die Grünen nicht nur bei der Stadtratswahl, sondern auch in den Ortsbeiräten. Erstmals wird die Partei dort stärkste Fraktion – im Stadtteil Süd erzielt sie 27,4 Prozent der Stimmen und kann damit ihr Ergebnis von 2014 fast verdoppeln. Die spektakuläre Ankettungsaktion gegen das Metropol-Projekt dürfte sich wohl für sie positiv ausgewirkt haben.

Auch in Ruchheim, wo Gewerbeansiedlungen in der Nachbarschaft für heftige Kritik sorgen, schneiden die Grünen mit 27,5 Prozent gut ab. Einen gewaltigen Sprung nach vorn macht die Partei zudem in Oggersheim. Trotz der Konkurrenz von vier anderen Parteien legt sie um zehn Prozentpunkte auf 22,2 Prozent zu. Relativ bescheiden ist hingegen ihr Resultat in Mundenheim, dort kommt sie nur auf 9,3 Prozent.

Bei der CDU fallen die Verluste besonders heftig in Oggersheim und Friesenheim aus – mit einem Minus von 17 und 15 Prozentpunkten. Die stärksten Einbußen mit 14 Prozentpunkten muss die SPD in Rheingönheim und der Nördlichen Innenstadt hinnehmen. In Nord schafft es die Grünen-Ortsvorsteherkandidatin Gisela Witt-Pieper in die Stichwahl – auch ein Novum in Ludwigshafen. ott

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019