Grüne: Mehr als Sozialquote nötig

Ludwigshafen.Die Grünen unterstützen eine Sozialquote beim Wohnungsbau, fordern aber eine Diskussion über weitere Steuerungsinstrumente. „Vergleichbar zum Mannheimer 12-Punkte-Plan brauchen wir ein Maßnahmenkonzept zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus in Ludwigshafen,“ sagt Fraktionsvorsitzende Hans-Uwe Daumann. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum müsse auch Einfluss auf die Bauleitplanung, auf den Umgang mit städtischen Grundstücken und auf die Strategie der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG haben. Die Sozialquote sei eine langjährige Forderung der Grüne. Deshalb unterstütze die Partei den Antrag der Linken im Stadtrat am Montag. Diese hatte vorgeschlagen, dass bei künftigen Bebauungsplänen 30 Prozent der Wohnfläche für geförderte Wohnungen reserviert sein sollen. ott

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.04.2019