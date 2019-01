Grüne nominieren Brückmann

Ludwigshafen.Die Grünen haben einstimmig Christian Brückmann (Bild) als Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers in Oggersheim gewählt. Der 45-Jährige ist Architekt, Standortleiter eines Ingenieurbüros in Ludwigshafen und gehört seit September dem Stadtrat an – als Nachrücker für Bernhard Braun. Brückmann fordert für Oggersheim ein neues Verkehrskonzept ohne Schleichverkehr und die Einführung von Tempo 30 im ganzen Ortsteil. Eine Öffnung der Dürkheimer Straße für den Gegenverkehr lehnt er ab. Er pocht auf einer Aufwertung der Grünflächen und Spielplätze sowie den Ausbau der Badestelle am Begütenweiher. ott

