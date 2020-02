Grüne Oasen erwünscht

Ludwigshafen.Die Initiative „Wir vom Berliner Platz“ plädiert dafür, den Bereich bei den anstehenden Veränderungen freundlicher und attraktiver zu gestalten. Grüne Oasen in Form von großen Blumenkübeln, die im Winter abtransportiert werden können, seien eine Möglichkeit, sagt Sprecher Jürgen Hundemer. Die eine oder andere Ruhezone könne Wartezeiten der Passanten angenehmer gestalten. Die vor acht Jahren gegründete Initiative will sich aktiv im Veränderungsprozess einbringen, um das Image des Berliner Platzes aufzuwerten. Sie möchte durch gezielte Informationsarbeit die Passanten als positive Botschafter einbinden. Der Bau des Metropol-Gebäudes und das geplante Parkhaus bringen Veränderungen mit sich, so Hundemer. Sicherlich müsse auch der Boden des Platzes nach dem Befahren durch die vielen Baumaschinen erneuert werden.

Neue Ära nach Abrissparty

„Die zurzeit fehlenden Passanten werden zurückkommen. Spätestens wenn die Abrissparty eine neue Ära in der Geschichte des Platzes einleitet und es für die anliegenden Gewerbetreibenden aufwärtsgeht“, ist Hundemer zuversichtlich. ott

