Grüne: Völlig ungeeignet

Ludwigshafen.Die Grünen kritisieren die Kostensteigerung um 80 Prozent für den Neubau Kita Wörthstraße als „beispiellos skandalösen Vorgang“. Damit werde die Schmerzgrenze zu einer sparsamen Verwaltung bei weitem überschritten. Zudem halten sie den Standort für völlig ungeeignet. Damit werde eine der letzten Grünflächen in Mitte bebaut, zumal das Lichtenberger Ufer viele Jahre lang belegt sei. Die Grünen plädieren stattdessen für eine Erweiterung der Kita an der Von-Weber-Straße. Die Stadt hatte die Mehrkosten mit der guten Baukonjunktur begründet, so dass bei der Ausschreibung die Kalkulation bei weitem übertroffen wurde.

Die FWG bezeichnet es als problematisch, dass für die explodierenden Kosten keine Zuschüsse gezahlt würden. Ludwigshafen müsse sie mit Schulden finanzieren, während „Land und Bund mit großem Werbeeffekt die Garantie für einen Kitaplatz verkündet haben.“

