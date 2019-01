Grüne wollen mehr Frauen in Führung

Die Grünen-Fraktion im Ludwigshafener Stadtrat wollen eine Initiative starten, um mehr Frauen in Führungs- und Aufsichtsratspositionen zu bringen. Frauen hätten im „Konzern Stadt Ludwigshafen“ noch einen weiten Weg bis zur Gleichberechtigung vor sich. Auf der zweiten Führungsebene der Stadtverwaltung seien von 35 Bereichsleitungen nur sieben weiblich besetzt. In den mit Stadtratsmitgliedern besetzten Aufsichtsräten stellen Frauen nur eine kleine Minderheit. Deshalb schlagen die Grünen eine Selbstverpflichtung der Fraktionen vor, Frauen mindestens mit dem Anteil zu entsenden, der ihrem Anteil an Stadtratsmitgliedern entspreche. bjz

