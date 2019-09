Grünes Licht für Ärztehaus

Ludwigshafen.Eigentlich war der Standort für ein Ärztehaus in Oppau schon vom Tisch. Anwohner hatten bei Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) interveniert und sich gegen eine Bebauung in der Horst-Schork-Straße ausgesprochen. Eine Prüfung der Verwaltung ergab allerdings, dass der Standort als einziger von fünf angedachten Alternativen zeitnah zu realisieren ist. Der Ortsbeirat stimmte der Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens bei zwei Enthaltungen zu.

„Das hätten wir schon vor einem Jahr haben können“, kritisierte Roman Bertram (CDU). Die Verzögerung sei unnötig gewesen, denn es sei absehbar gewesen, dass die Suche nach alternativen Standorten ergebnislos verlaufe. Geprüft wurden laut Verwaltung fünf Standorte. Als ungeeignet verworfen wurde das Areal des ehemaligen VW-Autohauses in der Friesenheimer Straße, weil die Fläche zu klein sei. Im Bereich Edigheimer Straße/Nordring einen Teil des Geländes des BSC Oppau zu kaufen, sei auch nicht möglich. Das werde unterm Strich zu teuer.

Auf dem freien Areal im Bereich des Bahnübergangs nach Edigheim hat bereits eine Discounter-Kette gebaut. Und auf deren bisherigen Standort ist inzwischen eine Drogeriefiliale gezogen; der Grundstückseigentümer wollte aber ohnehin nicht verkaufen, so die Verwaltung. Das Gelände am Ende der Friedrichstraße sei zu schlecht erschlossen und zu beengt. Deswegen bleibe nur der Standort an der Horst-Schork-Straße übrig. Die Freifläche zwischen der Feuerwache und dem Senioren-Wohnpark liege zwar am Ortsrand, dort sei aber genügend Platz und es gebe eine Haltestelle.

Zehn Fachdisziplinen

Ob genügend Abstand zur BASF sei, wollte Helge Moritz (FWG) mit Verweis auf eine EU-Richtlinie wissen. Laut Gutachten stelle dies kein Problem dar, so der Mitarbeiter der Verwaltung. Angedacht ist eine Nutzfläche von 3000 Quadratmetern, so dass etwa zehn Fachdisziplinen untergebracht werden könnten. Neben Ärzten ist ein ambulantes OP-Zentrum, Therapieangebote, Apotheke und möglicherweise auch Optiker im Gespräch, um alles unter einem Dach zu bündeln. Dafür seien auch 50 bis 100 Parkplätze nötig. hbg

