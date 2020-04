Grundbedarf in 300 Tüten

Ludwigshafen. „Was ist die Mehrzahl von Dudd?“, fragt Andreas Massion vom Katholischen Stadtdekanat Ludwigshafen. Die Frage ist berechtigt: Im Vorraum der Kirche St. Ludwig stehen 300 prall gefüllte Plastiktüten - eine „Dudd“ auf der anderen. „Das ist eine Family-Tüte.“ Helferin Monika Schenk zeigt auf ein größeres Exemplar, dann auf ein kleineres: „eine Single-Tüte“. Die braunen Papiertüten seien für große Familien ab sechs Personen. Der Inhalt? Spaghetti, Konserven, Seife, Schoko-Osterhasen, kleines Spielzeug und vieles anderes. Auch derzeit „hochgehandelte“ Ware wie Klopapier und Mehl verbergen sich darin.

All das sind Spenden, die Menschen aus Ludwigshafen und Umgebung am vergangenen Dienstag und Mittwoch vorbeigebracht haben. „Eine 90-jährige Dame kam sogar mit einem Marmeladenglas vorbei“, freut sich Massion. Als Spenden von zwei kirchlichen Gruppen aus Mannheim-Wallstadt hatte Birgit Kambert, die die Nachbarschaftshilfe in Ludwigshafen leitet, eine Kofferraumladung voller Nudeln, Reis, Süßigkeiten und Hygieneartikeln abgegeben. Ursprünglich sollten die Spenden nach „Weschdudd“ und „Fressdudd“ sortiert werden, stattdessen wartet nun auf jeden Gast eine „Wunderdudd“ - von allem etwas. Auch Geldspenden in Höhe von 3000 Euro sind seit dem Spendenaufruf Anfang April eingegangen.

Die Aktion „Eine Dudd für LU“ (eine Tüte für Ludwigshafen) ist ein gemeinsames Projekt des Caritas-Zentrums und des Katholischen Stadtdekanats: „Wir haben das Projekt innerhalb einer Woche aus dem Boden gestampft“, erzählt Beate Czodrowski, die Leiterin des Caritas-Zentrums und klingt darüber selbst erstaunt. Inspiriert wurde das Projekt von den Gabenzäunen, die es in vielen Städten und Gemeinden bereits gibt. „Die Idee war, in dieser prekären Situation Leuten zu helfen, die Probleme haben, an den Grundbedarf des Lebens zu kommen“, so Andreas Massion. Die Tütenspenden sollen abmildern, dass die Tafel vorübergehend nicht geöffnet ist, erklärt er.

An Karsamstag gibt das Team von 10 bis 16 Uhr vor dem Haupteingang der Kirche Sankt Ludwig weitere Tüten aus. „Wir machen auch in der nächsten Woche weiter“, so Massion - am Donnerstag, 16. April, und Samstag 18. April, zwischen 10 und 16 Uhr. Weitere Spenden nimmt das Team am Mittwoch, 15. April, von 10 bis 16 Uhr entgegen. Ob es auch weitergeht, wenn die Ludwigshafener Tafel am 21. April wieder ihren Betrieb aufnimmt, ist noch unklar.

Ein junger Mann lotst sich durch die Absperrung in Richtung der Helfer, die am Kircheneingang hinter Biertischen auf die noch vereinzelten Besucher warten: „Ich hab gehört, hier gibt es was für mich?“ Der junge Mann ist einer der ersten, die am Donnerstag von der Aktion gehört haben und vorbeikommen. „Für Aron und mich eine Singletüte, bitte“, sagt er. Aron geht an der Leine. Aber Hundefutter haben die Helfer von „Eine Dudd für LU“ zum Glück auch parat. (Von Anika Pfisterer)

