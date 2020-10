„Grundlage fehlt weiter“

Ludwigshafen.Die CDU verlangt mehr Informationen rund um den Abriss des Rathauses sowie die Verschwenkung der Stadtstraße. „Eine solch weitreichende Entscheidung erfordert eine valide Grundlage, die wir bis heute nicht erkennen können“, kritisiert CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Insbesondere Fragen der Beeinflussung des Planfeststellungsverfahrens, der neuen Trassenführung, der Bauzeitverkürzung und der Kosten seien noch nicht ansatzweise erschöpfend beantwortet. Enttäuscht ist die CDU über die Absage des Stadtentwicklungsausschusses im November. Nichts sei derzeit so wichtig wie das Thema Stadtentwicklung. „Wir brauchen dringend umfassende, nachhaltige Konzepte für die Flächen, für Verkehr, Einzelhandel und Bildungsinfrastruktur wie Kitas und Schulen. Stattdessen wird improvisiert und der Stadtrat mit Handskizzen abgefertigt.“ Im Übrigen seien Absprachen in der Fraktionsvorsitzendenrunde kein Verfahren, das durch die Gemeindeordnung vorgesehen sei. „Die Zuständigkeiten liegen eindeutig beim Stadtrat und seinen Ausschüssen.“

Grünes Forum: Bürger beteiligen

Die Fraktion Grünes Forum und Piraten will die Bürger bei der Standortsuche für ein neues Rathaus beteiligen und deren Anregungen in den weiteren Prozess einbringen. Dabei gehe es auch um die Fragen, ob ein zentrales Gebäude oder mehrere Standorte geeigneter seien und ob die Verwaltung in ein eigenes Rathaus investieren oder anmieten soll. Antworten sollten per E-Mail an rathausstandort@forumundpiraten-lu.de geschickt werden.

