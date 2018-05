Grundschüler kämpfen um den WM-Titel

Anzeige

Ludwigshafen.Wenn am 14. Juni in Moskau mit dem Spiel zwischen Russland und Saudi-Arabien die 21. Fußball-Weltmeisterschaft offiziell eröffnet wird, steht in Ludwigshafen der Weltmeister bereits fest – es ist der Gewinner der 4. Mini-WM für Schülerinnen und Schüler im Südweststadion. Dieses in Deutschland einmalige Turnier für 32 Teams von Grund- und Förderschulen wird in Anlehnung an den WM-Spielplan von Schulmannschaften ausgetragen, die jeweils eine Mannschaft der WM-Teilnehmer repräsentieren.

Und das auch optisch: Die Mini-Nationalteams mit Spielern im Alter zwischen sieben und elf Jahren laufen in den Farben ihrer „WM-Paten“ auf den Rasen und ziehen auch mit den Flaggen dieser Länder ins Südweststadion ein. Für die Finanzierung des Turniers haben sich neben dem Veranstalter, dem Bereich Sport der Stadtverwaltung, eine ganze Reihe Sponsoren zusammengetan. Immerhin müssen mehr als 250 Trikots beschafft werden, außerdem die Nationalflaggen und Siegerpokale. Für ein Projekt, bei dem sich alle Schulen mit dem zugelosten Land beschäftigen, gibt es Kreativpreise. Den ersten Erfolg dieser 4.Mini-WM hatte bei einem Malwettbewerb Nicole Panchenko von der Karl-Kreuter-Schule zu verbuchen. Sie schuf das fantasievolle Sieger-Plakat.

Vor der Auslosung der 32 WM-Teilnehmer für die Schulen gestern bei einer Zeremonie im Stadtratssaal würdigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Konzept der Mini-WM als „etwas ganz Besonderes und Einzigartiges“. Für die Teilnehmer werde dieses Ereignis unvergessen bleiben – „einmal wie Ronaldo, Messi, Schürrle oder Ribéry die WM-Atmosphäre zu spüren“.