Grundschulen: „Ab 2022 wird es kritisch“

„Während früher pro Jahrgang 1500 Mädchen und Jungen in Ludwigshafen wohnten, erwarten wir in diesem Jahr 2000 Kinder im Alter von unter einem Jahr - dies sind rund 100 mehr als 2017“, erläuterte Pfaff die Situation. In vielen Ortsbezirken müssen deshalb Schulen erweitert werden, für den Stadtteil Süd muss sogar eine neue Grundschule errichtet werden. Einzelheiten sind aber weiterhin offen. Klar ist nur, dass die Lage „dramatisch ist“, wie es Heike Scharfenberger (SPD) formulierte. „Ab 2022 wird es kritisch“, meinte Bürgermeisterin Cornelia Reifenberg (CDU). Die Verwaltung stehe vor einer großen Herausforderung.

„Vor allem in den Innenstadtbezirken besteht hoher Bedarf. Entspannt sieht die Situation hingegen in den nördlichen Stadtteilen und in Ruchheim aus“, differenzierte Pfaff. Zusätzliche Plätze seien indes auch in Neubaugebieten Melm, Mundenheim und Rheingönheim nötig. Zudem sieht die Verwaltung Engpässe im Bereich zwischen Stadtteil West und Oggersheim. „Zumal die große Heinrich-Pesch-Siedlung hinzukommen soll.“

Für den Stadtteil Süd, in dem ab 2023 eine neue Schule zur Verfügung stehen soll, sei bislang kein Standort gefunden worden, erklärte Reifenberg auf eine Frage von Andreas Kühner (LKR). Baldmögliche Informationen über das genaue Ausbauprogramm wünscht auch Marion Schneid (CDU).

In der Verwaltung laufen nach Angaben der Dezernentin seit längerem dezernatsübergreifende Gespräche, um ein detailliertes Konzept zu erstellen. Reifenberg: „Die Anforderungen für die einzelnen Schultypen sind aber sehr unterschiedlich. Bei den Gymnasien gehen die Schülerzahlen zurück, da besteht kein Handlungsbedarf.“

Nach einer Einschätzung vom Juli müssen acht Grundschulen erweitert werden. Für die Kästner-Schule sieht die Verwaltung einen zusätzlichen Bedarf an 350 Quadratmetern - ebenso wie bei der Bliesschule (400 Quadratmeter), Schillerschule Oggersheim (500 Quadratmeter) und Schillerschule Mundenheim (600 bis 700 Quadratmeter). Die Brüder-Grimm- und Mozartschule sollen auf vier Züge erweitert werden, die Karl-Kreuter-Schule auf 4,5 Züge. Bei der Rupprechtschule erwägt die Stadt eine Pavillonlösung oder eine Verschiebung der Schulbezirksgrenzen zur Luitpoldschule.

Markus Sandmann (FWG) wies darauf hin, dass es mit einer baulichen Erweiterung der Schulen nicht getan sei. „Wir brauchen auch mehr Lehrer und sehen jetzt schon den Personalmangel.“ Auf diese Entwicklung müsse frühzeitig reagiert werden - „nicht wie bei den Kitas, in denen viele Erzieher fehlen.“

Monika Kleinschnitger (Grüne) sprach mit den vielen Schulabbrechern ein weiteres Problem an. „Die Quote lag schon einmal bei zehn bis zwölf Prozent eines Jahrgangs, mittlerweile steigt die Zahl wieder auf 14 Prozent.“ Die Stadt könne die Probleme sicher nicht alleine lösen, müsse das Thema aber angehen. Die Dezernentin kündigte für Frühjahr eine gemeinsame Sitzung des Schulträger- und Jugendhilfeausschusses an. Dabei sollten die Situation umfassend dargestellt und Lösungsmöglichkeiten erörtert werden.

Zuvor hatte der städtische Bereichsleiter Ingo Sitter erklärt, dass das vom Land initiierte Pilotprojekt für ein neues Notfall-Gefahren-Reaktionssystem voraussichtlich zuerst an der Ernst-Reuter-Schule eingeführt werden soll. Dies komme etwa im Falle eines Amoklaufs zum Tragen. Zuvor müsse aber ein technischer Risikomanager eingestellt werden, der das Gebäude in der Gartenstadt nach Hinweisen von Polizei und Feuerwehr analysiert. „Erst dann steht fest, welche technischen Aspekte neben den organisatorischen Maßnahmen nötig sind.“ ott

