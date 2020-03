Grundschulen turnen um Gold

Beim traditionellen Turnwettkampf traten Ludwigshafener Grundschulen am Dienstag in der Heinrich-Ries-Halle gegeneinander an. Goldurkunden gab es für die drei besten Schulen: die Karl-Kreuter-Schule (KKS), die Lessingschule (LES) und die Wittelsbachschule. Die besten Einzelleistungen erreichten bei den Mädchen Lotte Krinke (LES), Leticia Andrijanic (KKS) und Valentina Zigler (KKS), bei den Jungen Finn Baumgartner (KKS) und Samuel Beck (LES). Bewertet wurden die Dritt- und Viertklässler in den Disziplinen Sprung, Reck, Barren, Schwebebalken und Boden. Daneben gab es gemeinsame Übungen wie Pyramidenbau und Schattenrollen. Die Übungen richten sich nach denen der Bundesjugendspiele. Von den 24 Ludwigshafener Grundschulen waren zehn mit jeweils zehn Turnern vertreten. apt (Bild: Thomas Rittelmann)

