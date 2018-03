Grundstücke für Neubaugebiet fehlen

Anzeige

Diskussion angestrebt

Zu Beginn in der Einwohnerfragerunde hatte sich ein aufgebrachter Anwohner über Lärmbelästigungen bis in die frühen Morgenstunden durch eine neue Kneipe beschwert. Auch die Parksituation vor dem Volkshaus sei katastrophal, verdeutlichte dieser. Schneider versprach, sich darum zu kümmern. Wie städtisches Grün bienen- und insektenfreundlicher werden kann, damit beschäftigte sich ein Antrag von FWG/Grünen. Es sei Bestandteil des Masterplans Grün, so Schneider, rund 30 Prozent Blumeneintrag auf dafür geeigneten Wiesen vorzunehmen. Nun strebt der Ortsbeirat eine Expertendiskussion mit der Stadt an.

