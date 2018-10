Günstige Hilfe für Gartengäste

Ludwigshafen.Es ist ein frischer Sonntagmorgen im Maudacher Bruch. Die Herbstsonne legt sich langsam auf die Baumkronen, ein leichter Wind fegt die Blätter den Weg zur Ornithologischen Beobachtungsstation „Altrhein“ (ORBEA) der Volkshochschule Ludwigshafen entlang. Sonst ist das Tschilpen und Pfeifen der Vogelscharen hier nicht zu überhören. Jetzt aber präsentiert es sich eher als gelegentlich vernehmbares Geräusch.

Und das gibt nicht nur Klaus Eisele deutlich zu denken. Denn der ORBEA-Vorsitzende weiß genau: „Das Insektensterben und die enorme Trockenheit sind ein Faktor für den immensen Rückgang der Vogelbestände.“ Aber auch Viren und die harten Winter machten den Arten immer mehr zu schaffen.

Von Zählern zu Förderern

Für Eisele und seine Mitstreiter ist das Grund genug, interessierte Bürger über ihre Möglichkeiten zu informieren, vor allem den jungen und kleinen Vögeln durch harte Zeiten zu helfen. Für den passionierten Vogelkundler ist das eine regelrechte Revolution der eigenen Arbeit. „Konnten wir uns über Jahre auf die Erfassung von Vögeln in der Region konzentrieren, sind wir jetzt zu ihren Förderern geworden.“

Eine Mission, die sich im Vereinshaus durch und durch bestätigt. Schon in einem prägnanten Vortrag weist Klaus Eisele rund zwei Dutzend Teilnehmer auf die Möglichkeiten eigener Futterhäuser hin, berichtet davon, dass Finken ihre Nahrung am Boden, Amseln dagegen in lichter Höhe auflesen – kurzum: Dieser Mann versteht es, sein Wissen über Vögel zu vermitteln, um gleichsam jede Frage zu beantworten. Das ist wichtig, denn wer die Haubenmeise nicht vom Eichelhäher unterscheiden kann, ahnt oft auch nicht, dass Spatz und Schwalben ganz unterschiedliche Vorlieben haben, die es zu bedienen gilt. Und das nicht allein, um Ratten und andere Nager auf dem eigenen Wohngelände zu vermeiden, sondern auch und gerade um jenes „rege bunte Treiben“ zu erhalten, das auch die Vögel der Region nach Ludwigshafen bringen.

Eisele mag keine Drohkulisse aufbauen, macht aber auch keinen Hehl daraus, „dass uns massive Konsequenzen erwarten, wenn wir uns nicht für den Erhalt der Arten einsetzen.“ Heide Zeh ist eine von vielen, die diese Botschaft durch ihre persönliche Anwesenheit in der Vogelstation kultivieren. Mit ihrem Mann eigens aus Limburgerhof mit dem Fahrrad nach Ludwigshafen gekommen, ist sie sich ihrer Aufgabe vollends bewusst. „Auch, wenn Vögel für viele und natürlich auch für mich schön anzusehen sind: Wir müssen uns der Verantwortung stellen, für sie da zu sein, ehe sie nicht mehr für uns da sein können.“

Dass bei den Zehs zu Hause Meisen, Amseln und Rotkehlchen durch den Garten flattern, hat jedenfalls entscheidend damit zu tun, dass sie sich an einer Vogeltränke und an den aufgehängten Meisenknödeln erfreuen können. Für Heide Zeh ein Tropfen auf den heißen Stein, der andere animieren müsse – und animieren kann.

Verpflegung über Monate

ORBEA hat sich in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, dass Vögeln der Lebensraum im zunehmend modernisierten Ludwigshafen nicht genommen wird und Nistkästen an Wohnhäusern der GAG aufhängen lassen. Doch auch jeder „normale“ Bürger könne seinen Beitrag zur Unterstützung der geflügelten Gefährten leisten.

Dass aus einer Stange Pflanzenfett, fünf Packungen Haferflocken und einer Hand voll Sonnenblumenkernen ein zäher, heißer Sud hergestellt werden kann, der Vögeln ausgekühlt in Futterstöcken als günstige Verpflegung über Monate dienen kann, verwundert hier nicht Wenige. Der Beweis prangt auch im Bruch auf Bäumen, die von den Vögeln prächtig angenommen werden. Oder wie Klaus Eisele es zusammenfassen würde: „Wenn ich Vögeln Nahrung in Lebensmittelqualität zu einem Preis zubereiten kann, der jeden Biomarkt schlägt, ist das etwas Großartiges.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018