Günter Layer übernimmt Koordination

Ludwigshafen.Der Ärztliche Direktor des Ludwigshafener Klinikums, Günter Layer (Bild), ist federführend bei der Koordinierung der Corona-Betreuung in der Vorderpfalz. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hatte am Donnerstag entschieden, dass Ludwigshafen eines von fünf Oberzentren in Rheinland-Pfalz zur Versorgung der Covid-19-Patienten sei. Das Klinikum werde sich dabei eng mit den Krankenhäusern des Rhein-Pfalz-Kreises abstimmen, sagte Pressesprecherin Yasemin Böhnke. Hierzu gebe es am Samstag einen ersten Austausch zwischen den Ärztlichen Direktoren und den Intensivmedizinern der betroffenen Häuser. Der 59-jährige Layer wird bei seiner Aufgabe von zwei ärztlichen Mitarbeitern des Klinikums unterstützt.

Leichter Anstieg auf 52 Fälle

Die Zahl der Corona-Fälle in Ludwigshafen ist am Freitag langsamer gestiegen als an den vergangenen Tagen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises meldete zur Mittagszeit 52 Erkrankte – dies sind vier mehr als am Donnerstagnachmittag. Im Rhein-Pfalz-Kreis erhöhte sich die Zahl um zehn auf 67. In Frankenthal sind 18 Menschen erkrankt, in Speyer 22. ott (Bild: T. Schrott)

