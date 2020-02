Gute Stimmung trotz Regen

Ludwigshafen.Ob als Marienkäfer, Cowboy oder Einhorn verkleidet: Der Umzug von Edigheim nach Oppau vereint große und kleine Narren – trotz des Regens. Sie begrüßen die 30 mitwirkenden Gruppen mit einem fröhlichen „Ahoi“. Stimmungsmusik hallt durch die Gassen.

Am Straßenrand tanzt Stephanie Maaß ausgelassen in einem Overall, auf dem Großbritannien-Flaggen aufgedruckt sind. Die Pfingstweidlerin liebt das Land. „Eigentlich ist das ein Hausanzug, aber bei dem Schmuddelwetter passt es gut für einen Straßenfasching“, sagt sie und lacht. Sie feiert mit Mutter Gabriele Maaß und Kollegin Marita Mahr, die sich gemäß dem Motto „Steinzeit“ verkleidet haben.

Karen Hellmann ist wegen ihrer Kinder auf dem Umzug, „Ich stehe eigentlich nicht auf Fasching“, sagt sie. Sie lobt dennoch das Engagement der Organisatoren, die die Parade alljährlich auf die Beine stellen. Ihre Mutter Christel Vieten ist mit von der Partie. „Das ist Tradition“, sagt sie. Monika Müller bedauert, dass der Umzug in den vergangenen Jahren immer kleiner geworden ist.

Der guten Stimmung tut das jedoch keinen Abbruch. Vereine wie der TV Edigheim ziehen ebenso durch die Straßen wie die Huddelschnuddler, die mit ihrer Guggenmusik für beste Laune sorgen. Die Karlsterner Hexenzunft treibt ihr Unwesen. Wer sich wundert, warum sie Stroh in einer Schubkarre transportieren, wird bald eines besseren belehrt. Die frechen Hexen seifen die Besucher mit Heu ein.

Ramona und Sven Wendrich haben sich mit bunten Anzügen und Accessoires in Schale geworfen, ihr Sohn Kai verzaubert als Polizeihund aus der Serie „Paw Patrol“. „Wir sind zum ersten Mal auf dem Umzug“, sagt die Edigheimerin. „Es hat echt Spaß gemacht.“ Ihr Mann lobt die familiäre Atmosphäre. Diese schätzen auch Marcus Fischer und Thomas Schmitt, die mit ihren Familien kommen. „Man kennt sich hier“, sagt Schmitt. Fischer fügt hinzu: „Der Umzug ist nicht so überlaufen. In Oppau ist es gemütlich.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.02.2020