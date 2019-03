„Haben Punktlandung hingelegt“

Ludwigshafen.Die Bemühungen der Verwaltung für eine bessere Luft im Stadtgebiet zeigen erste Erfolge. Im Jahr 2018 seien an der Messstelle in der Heinigstraße erstmals die Grenzwerte für Stickoxide eingehalten worden, berichtete Bereichsleiter Rainer Ritthaler gestern im Umweltausschuss. „Mit einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft haben wir eine Punktlandung hingelegt“, erklärte er bei der Vorstellung des „Kurzberichts Luftreinhaltung 2018“. Denn genau bei diesem Wert liegt die zulässige Höchstgrenze. In den Vorjahren war der Grenzwert an der Messstelle in der Innenstadt teilweise deutlich überschritten worden, 2017 lag der Wert bei 44 Mikrogramm.

Baustelle hat Stau verlagert

„Die Stickoxide sind unser Sorgenkind, die Entwicklung im vergangenen Jahr war aber deutlich besser als erwartet“, betonte Ritthaler. Als Gründe nannte er unter anderem die günstige Witterung. „Wir hatten 2018 kaum Inversionswetterlagen“, so der Bereichsleiter. Bei diesen Wetterlagen wird die untere Luftschicht von der oberen abgeschirmt und es findet kaum Vermischung statt. Die große Hitze im Sommer und stärkere Winde hätten das im vergangenen Jahr aber überwiegend verhindert. „Daneben hat auch die Baustelle auf der A 650 einen Teil der Belastung aus der Stadt ferngehalten“, so Ritthaler. Die üblichen Staus an den Brücken nach Mannheim hätten sich dadurch schon vor die Tore Ludwigshafens verlagert.

Daneben hat die Stadt auch gezielt mit einigen Maßnahmen versucht, die Belastung in der Hauptverkehrsader zu senken. So wurde im November eine der beiden Fahrspuren in Richtung Süden gestrichen und durch einen Fahrradstreifen ersetzt. Zeitgleich wurde die parallel verlaufende Lorientallee als Ausweichroute für Autofahrer eingerichtet, die aus der Sumgaitallee kommen. „Es wird noch etwas dauern, bis die Verkehrsteilnehmer die Umleitung voll annehmen, aber dann werden die Maßnahmen auch greifen“, erklärte Ritthaler. Zum Jahresende verbesserte die Stadt zudem das Parkleitsystem. Autofahrer, die einen Stellplatz in einem Parkhaus suchen, sollen damit künftig besser informiert werden. Sie erfahren bereits auf der Zufahrtsstraße, wie viele Parkplätze an den einzelnen Standorten frei sind.

Feinstaublage unproblematisch

Deutlich besser als bei den Stickoxiden sieht in Ludwigshafen die Situation beim Feinstaub aus. Dort bewegen sich die Jahresmittelwerte an den drei Messstationen zwischen 21 und 23 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft – der Immissionsgrenzwert liegt dort ebenfalls bei 40 Mikrogramm. „Wir haben definitiv kein Feinstaubproblem“, fasste Bau- und Umweltdezernent Klaus Dillinger (CDU) zusammen. Bei den Stickoxiden befinde sich die Stadt auf einem guten Weg. „Wir werden uns aber jetzt nicht zurücklehnen, sondern dran bleiben, damit die Werte auch in Zukunft stabil bleiben oder noch verbessert werden können“, so Dillinger.

Dass dies kein Selbstläufer wird, zeigt ein Blick auf die Entwicklung in den ersten Monaten des Jahres 2019. Lag der Mittelwert in der Heinigstraße im Januar noch bei guten 38 Mikrogramm, so stieg er im Februar deutlich auf 56 Mikrogramm an, wie Rainer Ritthaler ausführte. „Das zeigt, dass wir uns keinesfalls ausruhen dürfen“, sagte er. Der Anstieg sei wiederum auf das Wetter zurückzuführen, denn genau die Inversionswetterlagen, die im vergangenen Jahr oft ausgeblieben waren, hätten im Februar vorgeherrscht. „Wir müssen noch einiges tun, damit wir die Werte auch bei diesen Wetterlagen stabil halten können“, so der Bereichsleiter.

Hoffnungen ruhen etwa auf der „Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme“. Aus einem Förderprogramm des Bundes erhält die Stadt, wie berichtet, einen Betrag von 3,2 Millionen Euro. Mit mehreren Maßnahmen, die noch konkretisiert werden, will die Verwaltung die Verkehrsmenge in der Innenstadt steuern. Die Fraktionen im Ausschuss nahmen den Bericht ohne große Stellungnahmen zur Kenntnis. Auf die Nachfrage von Reinhard Herzog (CDU), wie man mit den Mannheimern umgehe, da sich der Verkehr von dort bis nach Ludwigshafen staue, antwortete Dillinger: „Wir sind mit Mannheim in Gesprächen. Aber die haben auch so ihre Probleme.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.03.2019