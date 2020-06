Hack-Garten erblüht trotz Krise

Ludwigshafen.Das Wilhelm-Hack-Museum hat seine Pforten wieder für Kunstinteressierte geöffnet, zeitgleich dürfen sich die Freunde des Museumsgartens auf dem Hans-Klüber-Platz freuen, dass sie dort wieder Sonne tanken und eine kleine Pause machen können. „Als im März die Kontaktsperre begann, durften nur noch die Hobby-Gärtner mit den Beet-Patenschaften und der Gießdienst hinein – das waren zwei Mitarbeiter von der Caritas“, erklärt Kuratorin Theresia Kiefer. Deshalb war der Garten mit einem Zahlenschloss abgesperrt, den nur Eingeweihte kannten.

Vieles auf 2021 verschoben

„Den Gießdienst brauchten wir, da in der Corona-Zeit alles ziemlich trocken war. Außerdem gibt es Leute, die die Beete der anderen mit im Blick behalten. Es ist nichts vertrocknet in der ganzen Zeit“, so Theresia Kiefer. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Das komplette, mit viel Aufwand erarbeitete Programm musste abgesagt werden. Alle standen schon in den Startlöchern, die Flyer waren gedruckt, und dann: Corona. Die Konzerte, Info-Veranstaltungen, Workshops, der Museumstag oder die Menschenkette am Tag der Befreiung am 8. Mai – aus allem wurde nichts. „Die Registrierungen bei den Konzerten und das Zählen am Eingang waren uns zu umständlich, außerdem kommt man sich einfach zu nah. Aber wir haben alles auf nächstes Jahr verschoben“, fügt Kiefer hinzu.

Die Gartenfreunde selbst spüren die Konsequenzen der Corona-Krise weniger, immerhin findet ihre Arbeit an der frischen Luft statt, wo das Ansteckungsrisiko bekanntlich geringer ist und das Abstandhalten fällt nicht schwer. Für die Aufrechterhaltung der Kommunikation sorgte Ilona Schäfer, die den Blog des Gartens und die Facebook- und Instagram-Seite betreut.

Alle paar Tage einen neuen Beitrag wie „Blütenträume trotz Corona“ – und die Mitglieder und Besucher wissen, dass der Garten nicht brachliegt. „Social Media hat sich bewährt“, meint Schäfer. „Ich komme zweimal in der Woche mit meinem Mann wegen unseres Beets, und zu Hause will dann Facebook gepflegt werden. Es gab während der Corona-Zeit sogar eine neue Anfrage von jemandem, der ein Beet übernehmen möchte.“

Für deren Belegung ist Zrinka Pecur-Medinger zuständig. Sie weiß, welches wem gehört und welche Beete noch frei sind. Kurz vor der Eröffnung der neunten Saison kam die Sperre, nun wartet das Team auf die bevorstehenden Lockerungen der Landesregierung.

Doch bis Ende Juli wird nichts mehr stattfinden, der August ist noch offen. „Alle Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers fallen leider aus. Es ist ein verrücktes Jahr, aber man muss vorsichtig sein“, so Theresia Kiefer. Doch es gibt einen Trost: „Der Garten ist dank der Betreuung in der Corona-Zeit am Blühen.“

Möbel renoviert

Hobby-Gärtnerin Anastasija Hedden hat seit fast zwei Jahren ihr Beet und gehört zu denen, die einen Blick auf die anderen Grünstreifen werfen, wenn jemand nicht kommen kann. „Ich bin oft da und gieße alles, was Durst hat, auch die Bäume. Ich habe auch die Möbel renoviert und heute vier neue Bänke mitgebracht. Ich hatte keine Langeweile während der Corona-Zeit“, sagt Hedden. „Aber das Publikum kommt zu kurz, und für die Gastronomie und die kleinen Betriebe ist es sehr schade.“

Auch dem Trend, Veranstaltungen online für das Publikum zugänglich zu machen, ist das Team vom Hack-Museum gefolgt. Am Internationalen Museumstag zum Beispiel, – ein großes Ereignis, das im Museum und im Garten hätte stattfinden sollen – wurde ein Video zum Thema „Pflanzenwelten“ für die Internet-Plattform Youtube gedreht. Nächste Saison, so hofft nicht nur Theresia Kiefer, wird wieder alles „live“ stattfinden können.

