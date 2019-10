Händler laden zum verkaufsoffenen Sonntag

Ludwigshafen.Herbst- und Wintermode stehen im Mittelpunkt eines verkaufsoffenen Sonntags in der Ludwigshafener Innenstadt am 3. November. Zwischen 13 und 18 Uhr laden die Einkaufscenter als auch die Einzelhändler zum Shoppen und Bummeln ein, teilt die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) mit. „Die Menschen lassen sich beim Einkaufsbummel am verkaufsoffenen Sonntag mehr Zeit als in der hektischen Arbeitswoche“, sagt Lukom-Chef Michael Cordier. Für eine Stärkung während des Einkaufsbummels bieten sich laut Lukom der Herbstzauber auf dem Berliner Platz und das Winterdorf vor der Rhein-Galerie an. jei

